На Западе продолжается «цирковое шоу» с якобы слитыми в сеть «секретными документами Пентагона». То, с каким усердием практически все крупные издания США и Европы взялись освещать эту тему, может свидетельствовать о том, что это масштабная кампания по дезинформации.