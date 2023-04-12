Военное обозрение

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Министр обороны США впервые прокомментировал «утечку секретных документов Пентагона»

Министр обороны США впервые прокомментировал «утечку секретных документов Пентагона»

На Западе продолжается «цирковое шоу» с якобы слитыми в сеть «секретными документами Пентагона». То, с каким усердием практически все крупные издания США и Европы взялись освещать эту тему, может свидетельствовать о том, что это масштабная кампания по дезинформации.

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