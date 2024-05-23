Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На иск против "Газпрома" ответили ВКС РФ: Поражена главная компрессорная станция соседей

На иск против "Газпрома" ответили ВКС РФ: Поражена главная компрессорная станция соседей

КОТ  КОСТЯН Хорошие новости с поля брани принес военный корреспондент Борис Рожин. Журналист выложил пост в своем Telegram-канале с прикрепленными фотографиями газокомпрессорной станции «Бильче-Волица», что находится в Льв овской области "страны У".

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