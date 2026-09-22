Касимовский музей-заповедник в Рязанской области

Один из самых интересных музеев Рязанской области. Его создание началось в 1919 году, когда национализированные предметы роскоши из дворянской усадьбы и богослужебные старообрядческие книги легли в основу хранилища древностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Анатолий Новиков ...
- Туляк Вячеслав Си...
- История 52-го дра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым