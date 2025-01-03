В конце декабря после извинений Владимира Путина за инцидент с самолетом AZAL, который произошел в воздушном пространстве России, президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически не принял принесенных извинений и сделал ряд антироссийских заявлений.
Ильхам, не помнящий родства: зачем Алиев предает Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lora Некрасова
После учёбы в МГИМО, защиты диссертации, преподавания в том же МГИМО и частного предпринимательства И.Алиев перебрался в Турцию. Там, по-видимому его и завербовала турецкая разведка. Так как именно такие вхожие в высокие круги люди, образованные, смышлёные в бизнесе являются очень привлекательной целью для спецслужб. Если смотреть с этой точки зрения на поведение, поступки и политику Алиева, то этот вывод не покажется странным.
Ответить
4 час.
АП
Александр П
Ну, что, похоже хана нашему транспортному коридору Север - Юг, в Дербенте остановка!
Ответить
2 час.
Т
Татьяна
Так пусть забирает всех азиков домой из России!!! Они заполонили Россию!!! И пусть принесет извинения и оплатит все семьям наших солдат, которых его армия расстреляла в Карабахе!!!!
Ответить
47 мин.
Свежие комментарии