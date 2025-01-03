Ильхам, не помнящий родства: зачем Алиев предает Россию

Lora Некрасова

После учёбы в МГИМО, защиты диссертации, преподавания в том же МГИМО и частного предпринимательства И.Алиев перебрался в Турцию. Там, по-видимому его и завербовала турецкая разведка. Так как именно такие вхожие в высокие круги люди, образованные, смышлёные в бизнесе являются очень привлекательной целью для спецслужб. Если смотреть с этой точки зрения на поведение, поступки и политику Алиева, то этот вывод не покажется странным.