В ФРГ призвали проверить всю ИТ-инфраструктуру после перехвата беседы военных

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер 2 марта призвал проверить всю ИТ-инфраструктуру и каналы связи органов власти на предмет уязвимостей после утечки записи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus.
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