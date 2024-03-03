В ФРГ призвали проверить всю ИТ-инфраструктуру после перехвата беседы военных

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер 2 марта призвал проверить всю ИТ-инфраструктуру и каналы связи органов власти на предмет уязвимостей после утечки записи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus.