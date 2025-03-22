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Стартовый матч сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира – в аналитике Olimpbet

Стартовый матч сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира – в аналитике Olimpbet

  ЧМ-2026. Квалификация. Первый тур. Группа J. Уэльс – Казахстан. 23 марта, 00:45 (время Астаны) Сборная Казахстана начинает отборочный цикл мирового первенства с тяжелейшего визита на Туманный Альбион.

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