В зоне СВО погиб брянский военнослужащий Дмитрий Мизерный

В зоне СВО погиб 25-летний Дмитрий Мизерный, родившийся в деревне Унеча Клинцовского района. Жизнь бойца оборвалась 6 марта в ходе исполнения воинского долга на территории Курской области, в районе Черкасского - Поперечного Судравского района.
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