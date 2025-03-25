В зоне СВО погиб брянский военнослужащий Дмитрий Мизерный

В зоне СВО погиб 25-летний Дмитрий Мизерный, родившийся в деревне Унеча Клинцовского района. Жизнь бойца оборвалась 6 марта в ходе исполнения воинского долга на территории Курской области, в районе Черкасского - Поперечного Судравского района.