Онежское озеро на карте: где оно находится и как до него добраться

Онежское озеро: описание Где находится Заповедники Интересные факты Онежское озеро: описание Фото: Alvov/Shutterstock/FOTODOM Длина озера с севера на юг составляет 248 км, ширина — 91 км Онежское озеро — это пресный водоем в северо-западной части европейской России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии