Телеканал «Моя...
MainВсе материалы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал «Моя Планета»

4 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Там есть острова где скажем сплошной ковёр брусники....  А есть где разнотравье - там местные крестьяне на лето приво...Онежское озеро на...
  • Sergiy Che
    Зачем вывозить, когда можно пойти на болото и накопать нашего ятрышника?... 🙂Что такое салеп и...
  • Евгений Зетюков
    У автора, по-моему, шизофрения все предложения повторяет по два раза.Ядовитые животные...

Онежское озеро на карте: где оно находится и как до него добраться

Онежское озеро на карте: где оно находится и как до него добраться

Онежское озеро: описание Где находится Заповедники Интересные факты Онежское озеро: описание Фото: Alvov/Shutterstock/FOTODOM Длина озера с севера на юг составляет 248 км, ширина — 91 км Онежское озеро — это пресный водоем в северо-западной части европейской России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Там есть острова где скажем сплошной ковёр брусники....  А есть где разнотравье - там местные крестьяне на лето привозили скот и оставляли - хищников нет, уйти некуда - пастись можно сколь угодно и пастуха не надоть нанимать..))
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх