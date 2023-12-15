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Мрачные перспективы: Кулеба признал, что Запад "охладел" к украинскому конфликту

Мрачные перспективы: Кулеба признал, что Запад "охладел" к украинскому конфликту

Глава МИД Украины назвал подобную тенденцию "опасной и неправильной".Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Affairs констатировал, что "у ВСУ мрачные перспективы" из-за роста скептических настроений в отношении помощи Украине в западных странах.

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