Мрачные перспективы: Кулеба признал, что Запад "охладел" к украинскому конфликту

Глава МИД Украины назвал подобную тенденцию "опасной и неправильной".Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Affairs констатировал, что "у ВСУ мрачные перспективы" из-за роста скептических настроений в отношении помощи Украине в западных странах.
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