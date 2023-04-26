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Шахназаров объяснил, как месть Козловского за «побег» в США от СВО обернулась гигантской ошибкой

Шахназаров объяснил, как месть Козловского за «побег» в США от СВО обернулась гигантской ошибкой

Журналист, публицист Михаил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац» объяснил, как месть актёра Данилы Козловского за «побег» в США от СВО обернулась гигантской ошибкой.

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