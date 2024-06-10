Пробегая взглядом СМИ противника и западных стран, невольно ловишь себя на мысли о том, как же мало нужно мозгов для успешного зомбирования народа, точнее, народов.
Что происходит под Харьковом
Комментарии
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Nikolay Zakharov
И другой вопрос в тему,если под Харьков переброшены 50 отборных, обстрелянных батальонов с других позиций,то что-то не слышно большого продвижения в тех местах,где были эти батальоны?
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10 час.
Nikolay Zakharov
А ты видимо уже раб!
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10 час.
Galina Bobryasheva
Толя, закусывать надо!
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10 час.
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