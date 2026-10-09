Гиперборея на карте Меркатора. История создания карты

Гиперборея на карте Меркатора. История создания картыПеревод текста с английского: В 1569 году Герард Меркатор опубликовал карту мира, которая представила его инновационную картографическую проекцию.
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