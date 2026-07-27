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Авторадио

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Dream Fest 2026 завершился масштабной концертной программой и фейерверком

Dream Fest 2026 завершился масштабной концертной программой и фейерверком

В Азербайджане завершился Международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2026. Он проходил при информационной поддержке Авторадио и на несколько дней объединил всемирно известных исполнителей - от мировой классики до современных хитов - и тысячи поклонников музыки.

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