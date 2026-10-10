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Аргументы недели

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Пулково принял 23 самолета из-за ограничений в московских аэропортах

Пулково принял 23 самолета из-за ограничений в московских аэропортах

Из-за ограничений, которые ранее вводили в аэропортах Москвы и Московской области, Пулково принял на запасной аэродром 23 воздушных судна.

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