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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель «Макларена»: «В Сайнсе главным образом я бы выделил его рациональный подход к работе»

Андреа Стелла высказался о положительных качествах Карлоса Сайнса. По словам руководителя «Макларена», в лице Сайнса его новая команда получит вдумчивого и рационального гонщика, который может облегчить ей работу и стать ценным активом.

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