В ХМАО из-за снегопада ограничили скорость на пяти трассах. Список

В ХМАО из-за сильного снегопада и плохой видимости временно ограничили максимальную скорость. На федеральной автодороге «Югра» и еще пяти региональных трассах запрещено ехать быстрее 70км/ч, сообщили в управлении автодорог Югры.
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