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Керченский шпион, самарский «курсант-пулеметчик» и поджигатели-неудачники из Приморья: отлов продолжается

Керченский шпион, самарский «курсант-пулеметчик» и поджигатели-неудачники из Приморья: отлов продолжается

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Керчи, подозреваемого в госизмене. Как утверждает ведомство, он по собственной инициативе вышел на представителя украинской военной разведки, с которым общался через мессенджер и по заданию которого фиксировал передвижения колонн российской военной техники в направлении зоны СВО.

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Комментарии
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Михаил
Да. На острове Рудольфа.
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2 час.
Анатолий Пановский
Этот закон очень огорчает,мне надо визу оформлять,чтобы поехать к родным в Россию.Это достаточно трудный процесс.А тут с вражеской страны свободный въезд.Обидно это.А я пенсионер-инвалид МО РФ.
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2 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
ну а как же, поить, кормить, лечить за счёт налогов населения, только так и никак иначе......😱
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1 час.

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