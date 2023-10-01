Керченский шпион, самарский «курсант-пулеметчик» и поджигатели-неудачники из Приморья: отлов продолжается

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Керчи, подозреваемого в госизмене. Как утверждает ведомство, он по собственной инициативе вышел на представителя украинской военной разведки, с которым общался через мессенджер и по заданию которого фиксировал передвижения колонн российской военной техники в направлении зоны СВО.