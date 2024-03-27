Поход на концерт с «незнакомкой из интернета» обошелся жителю Твери в 506 тысяч рублей

В полицию обратился 20-летний тверитянин, у которого мошенники похитили больше 500 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, молодой человек познакомился в одном из телеграм-сообществ с девушкой.
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