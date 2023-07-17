В редакции газеты «Наш край» состоялся розыгрыш призов среди подписчиков

Сегодня, 17 июля, состоялся очередной розыгрыш призов среди подписчиков газеты «Наш край» на второе полугодие 2023 года! Провести розыгрыш призов помогли постоянные читатели «Нашего края»: воспитатель д/с № 12 Высоцкая Светлана Владимировна, воспитатель д/с № 1 Гусакова Елена Александровна, музыкальный руководитель д/с № 1 Лысенко Геннадий Григорьевич, Пятицкий Владимир Александрович, а так же с Криворожья Горячева Татьяна Алесандровна с внуком Владиком.