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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррера назвал ЦСКА разочарованием РПЛ: «От них всегда ожидаешь больше, чем 8-е место» 

Каррера назвал ЦСКА разочарованием РПЛ: «От них всегда ожидаешь больше, чем 8-е место» 

После 18 туров армейцы занимают в таблице 8-е место. «Я не знаю всего состава ЦСКА, но они, конечно, разочаровали под конец этого года, немного не оправдали ожиданий.

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