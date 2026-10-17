Уральские горы, часто называемые просто Уралом, — это не только географический хребет, разделяющий Европу и Азию, но и уникальный природный, культурный и исторический регион России.
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