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Военное обозрение

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Красные флаги над Килем

Красные флаги над Килем

24 октября 1918 года командующий Флотом Открытого моря (Hochseeflotte) адмирал Хиппер издал приказ 269/A I, утвержденный 27 октября адмиралом Шеером, начальником штаба германского адмиралтейства.

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