В народном календаре сегодня – Сретение Господне и день первой встречи весны (впереди еще две таких даты).
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В народном календаре сегодня – Сретение Господне и день первой встречи весны (впереди еще две таких даты).