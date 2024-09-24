Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • сергей ямин
    Я надеюсь, что наше руководство донесла эту информацию до наших ребят или... Или промолчало!?Смартфоны на укропе
  • Сергей Алексеев
    Вот кого нужно министром культуры.Николай Цискаридз...
  • Сергей Алексеев
    Давно пора запретить занимать посты людям у которых родственники за границей и сами имеют иное гражданство.А не находится ли...

Тошнит уже от неё: Лолита пожаловалась, что её снова "отменили", но такой реакции от пользователей она явно не ожидала

Тошнит уже от неё: Лолита пожаловалась, что её снова "отменили", но такой реакции от пользователей она явно не ожидала

Интересная жизнь с Vera Star Буквально недавно завершилась "отмена" с которой Лолита Милявская столкнулась после участия в знаменитой "голой вечеринке" в столичном клубе Mutabor организованной Анастасией Ивлеевой.

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