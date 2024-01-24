"Аж хруснуло". Барнаульцы пожаловались на очень скользкий тротуар у ТРЦ "Гулливер"

Мужчина пожаловался amic.ru, что прогулка по городу превратилась для него в сущий кошмар Барнаульцы просят обратит внимание на скользкий тротуар рядом с торговым центром "Гулливер" на Красноармейском проспекте.
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