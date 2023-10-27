Искусственный интеллект помог выпустить последнюю песню The Beatles

Релиз выйдет 2 ноябряПол Маккартни и Ринго Старр объявили, что искусственный интеллект помог им выпустить песню Джона Леннона Now and Then, которая была записана на кассету в очень плохом качестве 50 лет назад.
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