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Искусственный интеллект помог выпустить последнюю песню The Beatles

Искусственный интеллект помог выпустить последнюю песню The Beatles

Релиз выйдет 2 ноябряПол Маккартни и Ринго Старр объявили, что искусственный интеллект помог им выпустить песню Джона Леннона Now and Then, которая была записана на кассету в очень плохом качестве 50 лет назад.

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