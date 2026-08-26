Кого заставят скачать «Амину»? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Кого с 1 сентября обяжут регистрироваться в приложении «Амина»? Почему бумажная регистрация в Москве перестанет работать для части мигрантов? Можно ли продлить миграционную карту без медицинского освидетельствования? И почему отказ во въезде в Шереметьево почти невозможно обжаловать? Юрист Дмитрий Ярошенко ответил на вопросы российских соотечестве.
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