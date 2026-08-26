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Кого заставят скачать «Амину»? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Кого с 1 сен­тяб­ря обя­жут реги­стри­ро­вать­ся в при­ло­же­нии «Ами­на»? Поче­му бумаж­ная реги­стра­ция в Москве пере­ста­нет рабо­тать для части мигран­тов? Мож­но ли про­длить мигра­ци­он­ную кар­ту без меди­цин­ско­го осви­де­тель­ство­ва­ния? И поче­му отказ во въез­де в Шере­ме­тье­во почти невоз­мож­но обжа­ло­вать? Юрист Дмит­рий Яро­шен­ко отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­стве.

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