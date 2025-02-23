⛏ Крымчанам рассказали, что нужно делать с земельным участком, чтобы его не изъяли С 1 марта 2025 года будут внесены изменения в Земельный кодекс РФ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛏ Крымчанам рассказали, что нужно делать с земельным участком, чтобы его не изъяли С 1 марта 2025 года будут внесены изменения в Земельный кодекс РФ.