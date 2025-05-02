США допустили страны «Пяти глаз» к секретным данным о КНР и РФ

Информация поступает от военного подразделения Space Delta 9 Соединенные Штаты впервые начали обмениваться секретной информацией о космических программах России и Китая с партнерами по разведывательному альянсу «Пять глаз», который включает Австралию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию.
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