Мошенники угрожают россиянам отключением газа

Преступники, выдавая себя за сотрудников управляющих компаний, начали извещать граждан России о необходимости срочного устранения якобы серьезных неисправностей в газовом оборудовании, угрожая отключением газа.
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