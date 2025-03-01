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Итоги подведЬЙОм...

Итоги  вчерашнего  дня   от широко  известного в  узких  кругах  Ёжкиного  кота.Если подвести промежуточный итог вчерашней встречи получается  следующее:Зеленский (специально или его так настроили, не важно) показал всему миру, что ничтожная по всем параметрам страна и ее наркоман-президент способны вывести президента грозной Америки на публичный, нелицеприятный скандал.

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