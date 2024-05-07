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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шара Буллет обратился к Потере: «Пришло время отвечать за свои слова!»

«Пришло время отвечать за свои слова! Или потеряйся в страхе и больше не упоминай меня», – написал в социальных сетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

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