Белый дом не стал комментировать сведения о причастности Украины к подрыву СП

Соединенные Штаты отказались отвечать, планирует ли Вашингтон принять соответствующие меры по отношению к Украине в случае, если информация о причастности Киева к подрывам «Северных потоков» подтвердится.
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