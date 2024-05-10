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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандес пропустит остаток сезона из-за травмы. «Зенит» подтвердил

Информацию подтвердил тренер «Зенита» Вильям Оливейра. «Да, Марио действительно не сможет нам помочь до конца сезона из-за травмы.

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