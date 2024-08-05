Очередная облава на нелегалов прошла в Приморье

В Приморском крае проведен очередной рейд с целью выявления нелегальных мигрантов. Во время проверки объектов торговли и предприятий общественного питания в Артеме был задержан 51 иностранец, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.