В Караганде сразу двух водителей признали виновными в ДТП

Столкнулись автомобили Toyota и Infiniti, затем одна из машин перевернулась. Судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды признал обоих водителей виновными, сообщает корреспондент ekaraganda.
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