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Илон Маск назвал уязвимости танков Leopard

Илон Маск назвал уязвимости танков Leopard

Малое количество танков легко уязвимо против противотанковых ракет и мин. фото: wikipedia.org Малое количество танков легко уязвимо против противотанковых ракет и мин, заявил основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети Twitter Илон Маск.

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