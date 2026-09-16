Daily Mail: Учёные заметили у китов поведение, напоминающее скорбь

Учёные наблюдают за китами и дельфинами, проявляющими поведение, схожее с человеческой скорбью. Косатка Талекуа носила тело детёныша 17 дней, а дельфиниха Фрэггл 11 дней оставалась с умершим детёнышем в Западной Австралии, что может объясняться сильной привязанностью.