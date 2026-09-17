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Дождались. Чем так важен переезд барнаульской поликлиники в новое отремонтированное здание

Дождались. Чем так важен переезд барнаульской поликлиники в новое отремонтированное здание

Большой микрорайон годами лечился в очень ветхом здании В Барнауле 17 сентября торжественно открыли новый корпус поликлинического отделения горбольницы № 3.

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