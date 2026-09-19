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Казахстан хочет отложить создание общего рынка нефтепродуктов ЕАЭС до 2030 года

Казахстан хочет отложить создание общего рынка нефтепродуктов ЕАЭС до 2030 года

Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза может вновь отодвинуться: Казахстан предлагает перенести ключевой этап проекта с 2027 на 2030 г.

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