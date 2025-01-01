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Экс-жена Сафонова Анастасия заявила, что вратаря "ПСЖ" зомбируют

Экс-жена Сафонова Анастасия заявила, что вратаря "ПСЖ" зомбируют

Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера французского "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова, заявила, что ее экс-супруга "зомбирует группа лиц", которая мешает вратарю исполнять предписания суда и звонить своей дочери.

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