Удары США по судам наркоторговцев сочли преступлением

К такому выводу пришел спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Бен Сол.
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