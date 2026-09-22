В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом посетителя бара

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который нанес ножевые ранения посетителю кафе в Воскресенске, сообщили в пресс-службе ведомства.
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