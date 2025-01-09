Приколисты
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Приколисты

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  • Stas Guzowskij
    Кошакам  нравиться ходить по свежезалитому бетону, раствору(проверено жизненным 😀опытом). Но! плитку то отжигают. Яв...Ах, котики...
  • Nodar Zade
    Начало хорошее, но потом всё слаще и слаще, а в конце уже приторно.Успеть добежать
  • Михаил Молчев
    Как что? Брешут курвы. Ума-то на  на копейку,, зато амбиций на рубль.— Боже, ушам свои...

- Мы столько лет вместе, потому что когда она в первый раз меня разозлила, я просто начал считать про себя. - До десяти? - До сих пор

- Мы столько лет вместе, потому что когда она в первый раз меня разозлила, я просто начал считать про себя. - До десяти? - До сих пор

Книги стали электронными, деньги стали электронными, даже электронные сигареты появились. Осталось сделать электронную водку, тогда за ней не нужно будет бегать в магазин, а можно будет спокойно скачать из Интернета.

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