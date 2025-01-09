- Мы столько лет вместе, потому что когда она в первый раз меня разозлила, я просто начал считать про себя. - До десяти? - До сих пор

Книги стали электронными, деньги стали электронными, даже электронные сигареты появились. Осталось сделать электронную водку, тогда за ней не нужно будет бегать в магазин, а можно будет спокойно скачать из Интернета.
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