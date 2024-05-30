В Нижнем Новгороде стартует третий сезон Гастрономического Рождественского фестиваля. Фестиваль будет проходить каждую субботу лета с 12:00 до 22:00 на Рождественской улице между площадью Маркина и улицей Широкой.
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