WZ: пожар на танкере у берегов Йемена возник из-за попадания ракеты

Коммерческое судно Strinda, шедшее под флагом Норвегии в Красном море, попало под ракетный удар. В результате на борту вспыхнул пожар, сообщает портал War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников.
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