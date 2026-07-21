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Наш потерянный мир

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К работе в воинских противопожарных частях предложили привлекать срочников

К работе в воинских противопожарных частях предложили привлекать срочников

Полномочия воинских подразделений Федеральной противопожарной службы (ФПС) предложили расширить. Соответствующий законопроект также предусматривает возможность комплектования таких подразделений военнослужащими-срочниками.

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