К работе в воинских противопожарных частях предложили привлекать срочников

Полномочия воинских подразделений Федеральной противопожарной службы (ФПС) предложили расширить. Соответствующий законопроект также предусматривает возможность комплектования таких подразделений военнослужащими-срочниками.
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