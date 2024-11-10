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Царьград

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Выводы по Коркино сделаны: Гениальный ход Жоги сработал. Два уголовных дела, отставки в МВД. Назначена дата особой встречи

Выводы по Коркино сделаны: Гениальный ход Жоги сработал. Два уголовных дела, отставки в МВД. Назначена дата особой встречи

Поступает информация, что цыганская диаспора, бежавшая из челябинского Коркино с началом русского бунта, стала постепенно возвращаться и тут же, судя по всему, об этом пожалела.

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Комментарии
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Grandad
Что за &quot;грамотей&quot; это писал!
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