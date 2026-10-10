Враг за короткое время выбит с огромной территории, но объясняет это «ловушкой» для ВС РФ В результате ожесточенных боев штурмовые подразделения 128-й омсбр 44-го АК сломили сопротивление бандеровцев 57-й омпбр ВФУ и установили полный контроль над селом Аннополье Харьковской области.