Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 881 подписчик

Харьковская катастрофа ВСУ: От бандеровцев в Волчанском котле осталась только медийная пена

Харьковская катастрофа ВСУ: От бандеровцев в Волчанском котле осталась только медийная пена

   Враг за короткое время выбит с огромной территории, но объясняет это «ловушкой» для ВС РФ В результате ожесточенных боев штурмовые подразделения 128-й омсбр 44-го АК сломили сопротивление бандеровцев 57-й омпбр ВФУ и установили полный контроль над селом Аннополье Харьковской области.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым