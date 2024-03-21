На учениях в Москве отработали безаварийный пропуск паводка и предотвращение природных пожаров

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, как участники учений, которые состоялись в среду в столице, отработали на практике действия по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров .
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